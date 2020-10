Savona, annullata la cerimonia del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

La Prefettura di Savona, tramite il Capo di Gabinetto Martina Anatriello ha comunicato che, su conforme disposizione del Ministero della Difesa, in relazione all'emergenza sanitaria in atto, la cerimonia celebrativa del "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate" che si tiene tradizionalmente il 4 novembre a Savona in Piazza Mameli, quest'anno non si svolgerà.