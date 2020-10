Covid, Toti: "Tracciare, testare, trattare: la Liguria non smette di potenziare la sua capacità di monitoraggio del virus"

"Tracciare, testare, trattare: la Liguria non smette di potenziare la sua capacità di monitoraggio del virus".

Lo scrive sulla propria Pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Nei prossimi giorni - continua Toti - il punto per i tamponi alla Fiera di Genova, che avevamo attivato durante la prima fase dell’emergenza Covid, tornerà in funzione. E gli ambulatori della Asl 3 per i test rapidi su tutto il territorio saliranno a 5: dopo Quarto, la Commenda di Pré e la Valpolcevera, la prossima settimana aggiungeremo altri 2 punti, alla Casa della Salute di Struppa e all’ex ospedale di Recco.

In questo momento così delicato - conclude il presidente - dobbiamo mettere in campo ogni risorsa possibile per far scendere la curva del contagio e bloccare la diffusione del virus".