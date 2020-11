Ritardo nei lavori al castello di Andora, una lettrice: "Dovevano essere ultimati nel 2017, perché lasciare nell’incuria una risorsa di questo tipo?"

Buongiorno, siamo in gita al castello di Andora. Una volta giunti alla chiesa dei SS. Giacomo e Filippo non è possibile raggiungere il castello, il sentiero è chiuso per un cantiere. I lavori dovevano essere ultimati nel 2017. Inoltro la foto del cartello del cantiere. Perché questo ritardo? Perché lasciare nell’incuria una risorsa di questo tipo?