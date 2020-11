Celle, chiusa nuovamente la Sp22 in località Brasi, la protesta dei cittadini. Consigliere Isella: "Abbiamo chiesto di velocizzare i lavori"

Continuano i lavori sulla Sp22 a Celle in località Brasi dopo il cedimento stradale avvenuto lo scorso 24 novembre.

La strada era stata riaperta a luglio con un senso unico alternato regolato da due semafori, dal 27 ottobre il cantiere doveva diventare mobile fino al 6 novembre ma invece la strada è stata chiusa tra le polemiche dei cittadini.

Una famiglia infatti si sarebbe lamentata in quanto l'ambulanza che doveva arrivare alla sua abitazione non è riuscita a passare e ha dovuto effettuare tutto il giro da Gameragna.

"Il semaforo è rimasto perché i residenti avevano chiesto di lasciare il passaggio nella fase di lavorazione e abbiamo trasmesso l'ordinanza alla Prefettura, al comune, al 118, ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Stiamo verificando se qualcuno non abbia omesso i cartelli. Comunque abbiamo chiesto alla ditta incaricata di velocizzare i lavori" dice la consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella.

Per raggiungere la frazione cellese in questo momento superato Sanda si può percorrere la Sp37 a Gameragna, raggiungere località Vetriera, proseguire verso San Martino per poi ritornare verso Celle sulla Sp22.

Da Celle Piani invece raggiunta la località Natta si può proseguire alla Postetta, dopodiché svoltare sulla strada sterrata di via Ganci verso via Terrabianca.