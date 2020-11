Tweet di Toti, una petizione per chiedere le sue dimissioni

Non solo il mondo politico le ha mandate a dire contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il suo tweet (come da lui confermato scritto da un membro del suo staff Leggi QUI) sugli anziani considerati "non indispensabili" ma anche e soprattutto tanti i cittadini che hanno riversato la loro indignazione sui social.

Tramite una petizione su Change.org che al momento (18.10) ha raggiunto le 1500 firme, destinate a salire, viene chiesto a Toti di dimettersi "in quanto palesemente non capace di governare e rappresentare la regione con la percentuale di anziani più alta d’Europa".