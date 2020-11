Coronavirus: aumentano i positivi nel savonese, diminuiscono però in Regione ma ci sono meno tamponi, il rapporto (uno ogni 5,49) cresce

Numeri in calo per i nuovi positivi al Coronavirus nella nostra regione, dettati da un numero inferiore di tamponi, mentre il rapporto cresce. Sono 736 i positivi di quest’oggi in Liguria, su 4.044 tamponi, ovvero uno ogni 5,49.

Aumentano nella provincia di Savona, dove oggi sono 130 di cui 28 da contatti di caso confermato e 91 da attività di screening e 34 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono 63 di cui: 21 da contatto di caso confermato, 42 da attività di screening, 10 dal settore sociosanitario e un rientro da viaggio.

In Asl 3 (Genova) sono 378 di cui: 112 da contatto di caso confermato, 232 da attività di screening e 34 dal settore sociosanitario.

In Asl 4 (Levante) sono 14 di cui 3 da contatto di caso confermato e 11 da attività screening.

In Asl 5 (Spezia) sono 151, di cui 68 da contatto di caso confermato e 83 da attività di screening. Sono 7 i morti segnalati tra venerdì e oggi tra cui una donna di 84 anni nella provincia di Imperia mentre, gli altri 6 sono quattro uomini e due donne tra Genova e Sarzana.

Totale tamponi effettuati: 447.720 (+4.044)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 29.344 (+736)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.282 (-)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 26.062 (+736)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.097 (+497)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.025 (+54)

Savona 1.345 (+111)

Genova 9.124 (+216)

La Spezia 1.696 (+100)

Residenti fuori regione o estero 290 (+14)

Altro o in fase di verifica 617 (+2)

Totale 14.097 (+497)

Ospedalizzati: 1.143 (+50) | 60 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 77 (-) | 7 (+3) in terapia intensiva

Asl 2 - 108 (+9) | 6 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 309 (-5) | 14 (-) in terapia intensiva

Galliera - 150 (+1) | 9 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 70 (5) | 8 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 23 (+8) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 215 (+22) | 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 97 (+4) | 3 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 94 (+6) | 8 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.571 (+233)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 13.466 (+232)

Deceduti: 1.781 (+7).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.255 (+227)

Asl 2 - 1.635 (-140)

Asl 3 - 1.878 (-102)

Asl 4 - 655 (-4)

Asl 5 - 530 (+53)

Totale 5.953 (+34)