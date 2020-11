Come potete aiutarci a mantenervi sani (curarvi in sicurezza dipende anche da voi)

Cari Lettori, questa volta parleremo di come salvare i denti, ma anche il resto del corpo che li porta a spasso…

Anche oggi i notiziari segnalano un gran numero di persone positive al Corona virus, quindi è dovere di ciascuno di noi fare del proprio meglio per contrastare la diffusione del contagio, senza che questo ci costringa a trascurare altri aspetti della nostra salute.

Da parte di noi dentisti, la sensibilità a combattere le infezioni, è oramai una realtà consolidata: siamo, tra le categorie di medici che lavorano in libera professione, quelli generalmente più attrezzati quanto a dispositivi di sterilizzazione dello strumentario; era già nostra routine l’applicazione di misure per combattere la diffusione delle infezioni, a tutela dei pazienti e di noi operatori (ho acquistato la mia prima autoclave insieme alla mia prima poltrona da dentista quando, nel 1990, ho aperto i mio studio) ed anche in questo caso, siamo in grado di offrire un buon livello di sicurezza.

Si aggiunga che, in questo periodo, applicando i suggerimenti del Ministero della Salute, abbiamo implementato i nostri protocolli operativi per ridurre le occasioni di contagio anche al di fuori delle zone operative (cioè della sala con la “poltrona del dentista”), applicando la seguente strategia:

Distanziare gli appuntamenti affinché i pazienti non debbano condividere la sala di attesa

Eliminare le riviste e gli oggetti non facilmente igienizzabili anche nelle zone non operative

Far indossare le soprascarpe a chiunque acceda allo studio

Riporre gli oggetti personali e gli indumenti dei pazienti in sacchetti monouso che riconsegniamo a fine seduta

Misurare la temperatura a tutti prima di farli accedere alla struttura

Tutto questo viene preceduto dal nostro screening telefonico in cui si chiede ai pazienti segnalarci se loro, o le persone con cui sono a contatto, presentino sintomi riconducibili alla malattia ed è proprio in questa occasione che voi potete fornire un grandissimo aiuto: so che, a forza di sentirle, certe domande diventano noiose e può venire naturale rispondere “automaticamente” che “va tutto bene”. È invece indispensabile che rispondiate con la massima sincerità, ponendo attenzione a tutto ciò che viene chiesto. Se poi c’è qualche situazione sulla quale nutrite dei dubbi, è importante che ce la segnaliate, faremo il possibile per darvi i giusti consigli.

“Ma cosa devo controllare prima di confermare il mio appuntamento dal dentista per il giorno dopo?” direte voi… semplice: poche cose facilmente controllabili da chiunque: se anche una sola di queste si verifica, chiedete di rinviare il vostro appuntamento fino a situazione normalizzata

Avete febbre superiore a 37,5?

Avete difficoltà a percepire gli odori e/o i sapori?

Avete tosse secca?

Avete diarrea?

Avete congiuntivite?

Avete mal di gola?

Vi sentite stanchi?

Avete indolenzimento con dolore ai muscoli?

Qualcuno della vostra famiglia, dei vostri colleghi di lavoro, dei compagni di scuola dei vostri figli è risultato positivo al virus?

Se vi riconoscete, in una o più di queste situazioni, non agitatevi: in questa stagione i sintomi potrebbero essere portati da “normale” influenza. Non arrischiatevi però ad avvicinare altre persone fino a che la situazione non sia stata chiarita, possibilmente con l’aiuto del vostro medico di famiglia. Un comportamento imprudente potrebbe portare molte persone a pagarne le conseguenze, mentre poche attenzioni da parte di tutti possono dare un contributo fondamentale per arginare l’epidemia.

Se avete altre domande scrivetemi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova