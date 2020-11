Covid 19, tutti negativi ai tamponi i dipendenti del comune di Pietra Ligure

"Sono risultati tutti negativi i dipendenti del comune di Pietra Ligure che, venerdì scorso, si sono volontariamente sottoposti alla campagna di screening sanitario anti Covid-19 mediante i tamponi rapidi, promossa dalla nostra amministrazione" esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"Nonostante i protocolli non lo impongano, abbiamo fatto questa scelta in chiave preventiva e a tutela della salute dei cittadini che si recano, nel rispetto delle normative anti Covid, negli uffici comunali e di tutti i nostri dipendenti" continua il sindaco.

"Ringraziamo Pietra Medica e il dottor Bosco per la rigorosa professionalità e per la disponibilità dimostrata nel venire ad effettuare i test in sala consigliare" conclude De Vincenzi.