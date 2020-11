Incontro comune di Savona-associazioni di categoria. Assessore Zunato: "Via ad una cabina di regia per dare informazioni chiare ai commercianti e non creare tensioni"

Si è tenuto quest'oggi un nuovo incontro organizzato dall'Assessore alle attività produttive del comune di Savona, Maria Zunato, con Confommercio e le delegazioni FIPE e ASCOM, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Camera di Commercio Riviera di Liguria, con al centro la condivisione delle iniziative che l'amministrazione comunale sta portando avanti in tema di interventi a sostegno delle attività economiche colpite dalle restrizioni imposte dal susseguirsi di DPCM, con lo scopo di arginare la crisi dei vari comparti produttivi da un lato e, dall'altro, di tutelare la salute pubblica.

"Insieme abbiamo condiviso la necessità di dare informazioni chiare e precise agli operatori e ai cittadini per non alimentare tensioni tra gli operatori stessi e, nel contempo, sensibilizzare tutti sulla necessità di contenere i contagi. La costituzione di una "cabina di regia" tra le Associazioni di categoria e l'Amministrazione Comunale di Savona, città capoluogo di provincia, è stata ritenuta da tutti fondamentale per dare una voce unitaria al tessuto economico della nostra provincia" spiega Maria Zunato.

"Inoltre, è stato ritenuto fondamentale il ruolo della nostra amministrazione nella lettura ed interpretazione delle regole di vita comune che impatteranno nelle prossime settimane sulla nostra economia" conclude l'assessore savonese.