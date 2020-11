Festa dei defunti: in Questura l'omaggio a tutti i caduti della Polizia di Stato

Questa mattina, presso il Cippo ai Caduti ubicato all’interno della Questura, è stato celebrato un momento di raccoglimento in memoria dei caduti della Polizia di Stato.

Il Questore di Savona, Giannina Roatta, unitamente al Prefetto della Provincia di Savona, Antonio Cananà ed al Cappellano della Polizia di Stato, Don Cattaneo, ha rivolto un pensiero a tutti i caduti della Polizia di Stato ed un commosso ricordo a chi ha lasciato prematuramente durante questo ultimo anno.

Era presente, in rappresentanza di tutti i soci, il Presidente dell’ANPS e, anche se dal proprio posto di lavoro per le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in atto, tutto il personale della Polizia di Stato di Savona si è unito a questo momento di riflessione e ricordo.