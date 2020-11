Finale, nessuna manifestazione domani, 3 novembre, contro le decisioni del governo

"In questi giorni abbiamo lavorato molto per trovare la soluzione ottimale per far sentire la nostra voce in merito al sostegno e all'aiuto delle categorie particolarmente colpite. Abbiamo letto con attenzione le ordinanze e in ossequio a queste, e in attesa del DPCM previsto nella giornata di oggi, affinché le regole per garantire la sicurezza di tutti vengano rispettate, ho preso una decisione". Ad annunciarlo con un post sul gruppo Facebook "Sei di Finale Ligure se" è Elena, la giovane diciannovenne che aveva lanciato l'idea e organizzato, con altri commercianti, il sit in.