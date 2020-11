Meteo: rovesci di pioggia da mercoledì, termometro con minime in rialzo

Alta pressione è un tempo stabile e soleggiato almeno sino ad oggi , con temperature e zero termico ben superiori alla norma, soprattutto nelle zone di bassa montagna, che potrebbero risultare più calde delle pianure e sperimentare valori termici diurni sicuramente non autunnali. Tali valori già da domani tenderanno a diminuire con un aumento generalizzato delle nubi. L'alta pressione lascerà momentaneamente il passo ad una perturbazione in transito mercoledì, con nuovo miglioramento da giovedì, con forse incognita peggioramento nel fine settimana

Nebbie notturne e termometro ancora mite al Nord Ovest

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 2 a giovedì 5 novembre

Annuvolamenti irregolari il mattino, nubi più dense il pomeriggio sera soprattutto sul settore ligure ove non si esclude qualche piovasco isolato. Coperto e mite martedì con qualche pioggia possibile su Liguria di ponente e basso Piemonte, nel pomeriggio. Piogge più organizzate mercoledì, quota neve 2200-2400 m. Termometro con minime in pianura intorno 9-10°C e massime 13-16°C. Al mare minime intorno 14-15°C e massime 17-18°C. Venti per lo più deboli in pianura o moderati al mare da Sud.

Da venerdì 6 novembre

Annuvolamenti irregolari in pianura, più sole al mare in attesa di un possibile peggioramento sabato.

