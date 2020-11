Notificato a Tomislav Vlašić, padre spirituale delle veggenti di Medjugorje, il decreto di scomunica

Tomislav Vlašić, già religioso francescano e padre spirituale delle veggenti di Medjugorje, ha ricevuto il 29 ottobre dal vicario generale don Angelo Magnano la notifica del decreto di scomunica da parte della Congregazione per la dottrina della fede, a firma del prefetto, cardinale Luisa Ladaria, e del segretario monsignor Giacomo Morandi. Vlašić, che attualmente vive a Perti presso la sede della Chiesa di Gesù Cristo dell’Universo, ha firmato per accettazione la notifica.

In conseguenza di ciò, a Vlašić “è fatto divieto di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell’Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico; di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti; di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo”, come recita il decreto.