Se n'è andato Gigi Proietti, fu protagonista al Festival di Verezzi: "Un grande attore, ma soprattutto un gran signore"

Lutto nel mondo italiano della cultura e dello spettacolo: all'età di 80 anni, nel giorno del suo compleanno, se n'è andato Gigi Proietti. Il noto attore, originario di Roma, si è spento dopo l'aggravarsi di problemi cardiaci che lo avevano costretto al ricovero.

Il nostro Paese perde così uno degli artisti più amati: attore di teatro e regista, stella del cinema, doppiatore. La nostra provincia lo accolse nei primi anni del nuovo millennio, al Festival teatrale di Borgio Verezzi, come regista di "Taxi a due piazze" con Gianluca Guidi (2000) e alla direzione di "Falstaff e le allegre comari di Windsor" con Giorgio Albertazzi (2001): "Un grosso dispiacere - il pensiero di Stefano Delfino, Direttore Artistico del Festival di Verezzi, nel giorno della scomparsa - un uomo di grande simpatia, sempre pronto alla battuta".

"Un grande attore, ma soprattutto un gran signore - il ricordo dei verezzini - una persona di una gentilezza incredibile".

"Te ne sei andato così, con un colpo di teatro, nel giorno del tuo ottantesimo compleanno - è invece l'omaggio sui social da parte di Sergio Battelli, presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera - La tua ironia e il tuo istrionismo mancheranno profondamente all'Italia che, mai come in questo momento, avrebbe bisogno di sorridere. Che la terra ti sia lieve".