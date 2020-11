Cocaina, hashish e marijuana spacciata in diverse zone di Savona: sgominata dalla polizia banda di fratelli (FOTO e VIDEO)

Savona al centro dello spaccio soprattutto nella zona delle Fornaci, nel campetto di via Collodi, dalla chiesetta di San Michele o in via Nizza a ridosso del supermercato Lidl.

L’attività d’indagine della squadra mobile della polizia di Savona, coordinata dal pm Chiara Venturi, iniziata nell’agosto del 2019 e condotta per sei mesi, ha consentito di individuare il sodalizio criminoso dedito al traffico di cocaina, di hashish e di marijuana in grosse quantità.

Nella giornata di oggi infatti sono state eseguite, firmate dal Gip Francesco Meloni, 4 ordinanze di custodia cautelare, tre in carcere (arrestati i tre fratelli Mema, Dashamir, 31 anni, Muharrem, 36 e Yilli 48), una agli arresti domiciliari (Gabriele Pedemonte 46 anni, dipendente di una società di riparazioni arrestato a gennaio ad Ellera sempre per spaccio di stupefacenti) e due persone sono state denunciate e sottoposte a libertà con l’obbligo di presentazione in Questura tre volte a settimana.

I tre fratelli albanesi che avevano creato una sorta di rete, una filiera che contava una settantina di persone con lo smercio di un kg di cocaina al mese, ricevevano i clienti in casa dando appuntamenti o nelle vicinanze delle abitazioni.

Le cessioni erano sempre importanti, di circa un etto o di 20-30 grammi. Sono stati sequestrati 16 kg di hashish, 1 kg e 30 grammi di marijuana, un etto circa di cocaina e 55mila euro in contanti.

Uno dei clienti, che erano stati poi arrestati, lavorava per un’azienda di Albenga che gestiva i parcheggi nell’ospedale San Paolo di Savona e gli scambi avvenivano proprio all'interno del nosocomio.

L’origine dell’indagine è partita da un sequestro di 30 grammi di cocaina nei confronti di un commerciante genovese che aveva consentito dopo una serie di accertamenti di ricostruire le modalità di spaccio.

Alle perquisizioni, nel quale sono stati sequestrati tre etti di cocaina e 500 euro in contanti nell’abitazione di uno dei tre fratelli arrestati, hanno partecipato due cani di 4-5 anni dell'unita cinofila di Genova, Leo (anti esplosivi) e Nagut (anti droga). Per non destare particolare attenzione lo stupefacente veniva nascosto nei giocattoli dei bambini.