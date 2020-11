Coronavirus, in Liguria 599 nuovi positivi su 2.846 tamponi

Cresce il rapporto tra nuovi positivi e tamponi nella nostra regione. Anche se oggi il numero dei test è stato inferiore, infatti, il rapporto cresce a un positivo ogni 4,7. Quest’oggi, in totale, sono stati 599 sui 2.846 tamponi.

In Asl 2 (Savona) sono stati 38, di cui 11 da contatto di caso confermato, 19 da attività di screening e 8 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono stati 71, di cui 25 da contatti di caso confermato e 45 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 380, di cui 130 da contatto di caso confermato, 246 da attività di screening e 4 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono stati 20 di cui 6 da contatto di caso confermato e 14 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 90, di cui 47 da contatto di caso confermato e 43 da attività di screening.

Sono stati 9 i morti, tutti nel genovese.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 450.566 (+2.846)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 29.943 (+599)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.325 (+43)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 26.618 (+556)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 14.257 (+260)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.071 (+46)

Savona 1.352 (+7)

Genova 9.194 (+70)

La Spezia 1.743 (+47)

Residenti fuori regione o estero 226 (-74)

Altro o in fase di verifica 601 (-16)

Totale 14.257 (+160)

Ospedalizzati: 1.190 (+47) | 57 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 86 (+9) | 3 (-4) in terapia intensiva

Asl 2 - 117 (+9) | 6 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 319 (+10) | 15 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 151 (+1) | 8 (-1) in terapia intensiva

Evangelico - 68 (-2) | 8 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 24 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 219 (+4) | 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 106 (+9) | 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 100 (+6) | 7 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 8.104 (+533)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 13.896 (+430)

Deceduti: 1.790 (+9).