Varazze, in quarantena una classe delle medie De Andrè e quattro delle elementari Massone

Una classe delle medie De Andrè di via Garibaldi e quattro classi delle elementari G. Massone di via Camogli a Varazze sono in quarantena.

Ad annunciarlo il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano (che da domani sera lascerà il posto al suo vice Luigi Pierfederici in quanto eletto come consigliere regionale e quindi incompatibile alla doppia carica) nel consueto aggiornamento sui dati del comune varazzino che in totale vede 193 persone in quarantena, di cui 53 sono positivi al Covid.

"Una situazione da attenzionare che ancora una volta ci deve ricordare che tutte le precauzioni dobbiamo prendere tutti i giorni diventano quanto più necessarie in questo momento. Un dato così alto non lo abbiamo mai avuto in città, segue l'evoluzione del virus a livello nazionale, che ci fa riflettere ma non ci allarma, in una città di 13mila abitanti, 53 positivi non sono tanti ma l'evoluzione del virus è veloce, quindi se vi rapportate ai dati di un mese fa (uno-due positivi) bisogna prestare attenzione perché a quadruplicare il dato ci mettiamo poco" il commento di Bozzano.