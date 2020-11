Come la tecnologia arriva in soccorso del Customer Care

Ancor più oggi che gli scorsi anni, il campo dell'assistenza clienti sta attraversando un periodo di profondo cambiamento, all’interno del quale gli strumenti digitali stanno via via assumendo un ruolo sempre più centrale. È proprio grazie alle nuove tecnologie, infatti, che le aziende hanno e stanno tuttora scoprendo nuovi modi per far sentire la propria presenza ai clienti, al fine di renderli il più soddisfatti possibile. In che modo, quindi, la tecnologia sta cambiando il rapporto tra aziende e clienti? E quali sono i vantaggi per entrambe le parti?

Chatbot e live chat

Una delle novità che più ha interessato il settore dell'assistenza clienti è sicuramente quella dei chatbot, chat gestite da sistemi di intelligenza artificiale in grado di rispondere alle domande dei clienti sulla base delle parole chiave utilizzate. Negli ultimi anni, sono tante le aziende che si sono dotate di questo strumento per la gestione dei propri clienti, complici i numerosi vantaggi che i chatbot sono in grado di offrire: l’istantaneità, innanzitutto, ma anche la possibilità di integrazione con i social network e vari tipi di applicazioni, con cui quasi tutti hanno ormai dimestichezza. Da non sottovalutare, inoltre, è il fatto che l’assistenza via chat sia un servizio senza alcun tipo di interruzioni, disponibile 24 ore su 24 e in grado di sgravare gli operatori dalle operazioni più banali, gestibili in tutta tranquillità anche da un’intelligenza artificiale. Un ulteriore passo in avanti compiuto nel settore dell’assistenza clienti è stato poi quello delle live chat, che permettono di connettersi con i clienti in tempo reale. Si tratta di strumenti molto impiegati dai più svariati tipi di aziende: compagnie aree, aziende di servizi, ma anche da piattaforme di intrattenimento in rete. Anche nel caso dei casinò online, come riportato su https://www.casinos.it/ , è infatti possibile trovare le live chat accanto a strumenti di assistenza tradizionali come le e-mail e le chiamate telefoniche. Viste le loro caratteristiche, è chiaro che chat di questo tipo siano utilizzate soprattutto per la gestione delle domande più complesse, che non potrebbero quindi essere gestite facilmente dai chatbot.

L’assistenza video

Oltre a chatbot e live chat, particolarmente utile è la modalità di assistenza tramite video o, in alcuni casi, tramite live chat video. Si tratta di un tipo di assistenza impiegato soprattutto nei casi in cui ci siano delle vere e proprie procedure da seguire per la risoluzione di un problema o per la configurazione di un prodotto, tali quindi da richiedere la visualizzazione di un video per ottenere un supporto efficace e di qualità. Nel caso in cui sia necessaria assistenza di tipo tecnico, molto impiegata dai servizi di assistenza clienti è la realtà aumentata, definita su https://www.savonanews.it/ una delle tecnologie che cambieranno il nostro mondo, e che permette, in questo caso, di visualizzare i processi di configurazione di prodotti o servizi inquadrando semplicemente un QR code. Si tratta di metodi di assistenza non solo utili, ma che possono rivelarsi spesso essenziali, soprattutto quando una semplice chiamata telefonica non sarebbe sufficiente a risolvere un problema o a spiegare una procedura molto tecnica. Per non parlare di come, soprattutto nel caso di certi tipi di apparecchiature, un errore o un procedimento sbagliato potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza degli utilizzatori o provocare danni irreversibili al prodotto stesso. O ancora, come una live chat in video o la tecnologia della realtà aumentata possano facilmente sostituire un assistente in carne e ossa in qualsiasi momento della giornata.

Quello dell'assistenza clienti è un servizio ritenuto ormai essenziale: fornire supporto, dimostrarsi pronti ad aiutare o a intervenire in caso di dubbi o difficoltà, dando istruzioni chiare e precise sono aspetti fondamentali per mantenere alto il livello di soddisfazione dei clienti.