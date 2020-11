Deumidificatori migliori: guida all’acquisto

Il deumidificatore è un apparecchio che viene utilizzato sempre di più perché è in grado di ridurre la percentuale di umidità. Un forte tasso è da evitare perché provoca diversi problemi di salute. Per questo motivo è utile capire meglio che cos’è il deumidificatore e come funziona ma anche quali sono i modelli migliori da preferire.

Che cos’è un deumidificatore

I deumidificatori portatili sono degli apparecchi di dimensioni ridotte che servono per ridurre l’umidità presente in un ambiente. Per rendere l’aria più secca e gradevole, basta dotarsi di un deumidificatore che aiuta a ridurre e rimuovere velocemente le fastidiose e malsane formazioni di muffa. A chiunque può capitare di avere problemi di umidità, soprattutto in ambienti come la cucina dove ci sono pentole di acqua che bollono sul fuoco oppure in bagno dove l’uso di acqua calda produce vapore acqueo. L’umidità che si deposita, impregna il muro e alimenta le spore di muffe e funghi che, oltre ad essere brutti da vedere, sono pericolosi per la salute.

Chi in casa ha un eccesso di umidità, riscontra problemi di salute come dolori articolari e muscolari. Intervenire per ridurre il tasso di umidità è importante anche per la salute, insomma. Vivere in un ambiente con una percentuale di umidità molto alta può avere riscontri negativi sulla salute e non solo. Infatti, in un ambiente umido, si percepiscono temperature più alte nel periodo estivo. Anche solo abbassando il tasso di umidità, senza avviare l’aria condizionata, si avverte subito un sollievo dal caldo. Anche in inverno è fondamentale ridurre il tasso di umidità per percepire una temperatura più gradevole.

Il deumidificatore riesce a risucchiare l’aria presente nella stanza e togliere l’umidità. Tutto il vapore acqueo prelevato, viene condensato e raccolto in un serbatoio. A fine giornata, basta aprire lo sportello del serbatoio per vedere quanto acqua ha tolto il deumidificatore, tutta acqua che faceva star male e articolazioni e non solo.

Quali sono i deumidificatori migliori

Chi è alla ricerca di un buon devo edificatore, sicuramente troverà molto valido De’ Longhi Tasciugo DEM10 che ha ottime caratteristiche come la facilità d’uso e i consumi bassi. È un piccolo dispositivo silenzioso ma potente in grado di prelevare 10 l di umidità nel corso della giornata.

Ariston Deos 21 s è un altro deumidificatore che si caratterizza per le funzioni avanzate. Riduce il tasso di umidità intendi molto veloci perché è in grado di prelevare 21 l in 24 ore, garantendo un clima asciutto e sano. Ha anche la predisposizione per lo scarico continuo.

Trotec deumidificatore TTK 95 E è il prodotto per chi ha bisogno di un dispositivo potente. Infatti, la sua caratteristica principale è che riesce a deumidificare addirittura 30 l in 24 ore. Per questa ragione, è il deumidificatore più indicato per ambienti di metratura ampia. Questo modello è dotato di un igrostato per impostare la percentuale di umidità da mantenere nella stanza. Il dispositivo si spegne da solo raggiunta la percentuale impostata e poi si riattiva in automatico quando serve.