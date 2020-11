Quali sono i vantaggi di un divano su misura?

Il divano su misura è un complemento d'arredo molto richiesto dagli italiani. Il motivo è da ricercare soprattutto sui molteplici usi che si possono fare. Infatti, può trasformarsi in pochi secondi in un letto, può essere utilizzato per una conversazione informale tra amici oppure può essere impiegato per ricreare all'interno del soggiorno o della stanza in cui viene inserito un piacevole angolo lettura. Esistono vari tipi di modelli, studiati per soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti più critici. Sono un esempio in tal senso i divani su misura Santambrogio, caratterizzati da una qualità impareggiabile e dotati di una garanzia ventennale per il soggiorno. A seguire un elenco dei principali benefici che si possono ottenere acquistando un divano su misura.

I vantaggi di un divano su misura: una stanza più bella

Uno dei principali vantaggi del divano su misura consiste in un miglioramento sostanziale a livello estetico della stanza dove viene inserito. Una volta montato, si ha subito la sensazione che la stanza scelta sia diventata più curata dal punto di vista dell'arredamento, più calda e ospitale. In secondo luogo, un altro beneficio è la possibilità di accogliere uno o più ospiti anche all'ultimo momento, acquistando un divano letto tradizionale o - ancora meglio - su misura. I divani letti possono essere posizionati sia in salone che in una o più stanze dedicate agli ospiti, senza per questo pregiudicare l'ordine: è infatti sufficiente richiuderli al mattino con una semplicità disarmante per avere di nuovo la stanza come la si era lasciata la sera prima.

Le caratteristiche da prendere in considerazione per l'acquisto di un divano su misura

In primis, quando si sceglie un divano su misura, è importante avere un'idea chiara sulle dimensioni e lo spazio che andrà poi a occupare nella stanza che lo ospiterà. Se si desidera avere un divano con più di un singolo posto, il consiglio è di puntare su un modello che presenti una variante angolare e un vano contenitore, in modo da conferire il massimo comfort a ciascuna persona che vorrà sedersi o riposare. Bisognerebbe poi valutare l'acquisto di un divano su misura che disponga dei piedini in legno o metallo attraverso cui rimane sollevato dal pavimento quanto basta per rendere più agevole la pulizia della polvere presente sotto il divano. In questo modo non soltanto verrà resa più semplice la pulizia settimanale della stanza, ma si aiuterà a rendere più igienico il luogo stesso del divano: sia le persone che abitano dentro casa sia gli eventuali ospiti non potranno far altro che ringraziare. Non dimentichiamo di prestare attenzione non soltanto alla solidità del divano ma alla qualità stessa dei materiali, in particolare se si ha già la certezza che il complemento d'arredo verrà usato con regolare frequenza. A questo proposito, il suggerimento è di preferire quei divani che presentano una struttura in legno e sono dotati di una rete metallica. Per quanto riguarda invece il materasso, è preferibile scegliere tra lattice, memory foam e molle (in nessuno dei tre casi si avranno contraccolpi sul riposo notturno, garantito da tutti e tre i tipi di materasso elencati qui sopra). Un altro elemento da prendere in considerazione quando si sceglie un divano su misura è il colore. Il consiglio è di scegliere un divano di un colore che si adatta alla perfezione al resto dei mobili presente in soggiorno o nella camera da letto individuata per la collocazione del divano. Infine, capitolo animali domestici: se in famiglia c'è un cane o un gatto (o più di uno), la soluzione migliore è scegliere un divano rivestito possibilmente di un tessuto sfoderabile che sia semplice da lavare o che abbia tra le sue caratteristiche essenziali quella di non macchiarsi.