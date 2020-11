Covid, il Presidente Mattarella in videoconferenza con i vertici della Conferenza delle regioni

"Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver incontrato in videoconferenza il presidente della Conferenza delle regioni Stefano Bonaccini e me in qualità di vicepresidente per ascoltare il parere delle Regioni sul difficile momento del Paese": a dirlo è il presidente regionale Giovanni Toti al termine del colloquio col Quirinale.



"A questo proposito – spiega Toti – abbiamo garantito la più ampia collaborazione istituzionale a tutti i livelli per affrontare nel modo più pronto ed efficace la situazione di fronte alla quale ci troviamo, perciò abbiamo assicurato al Presidente tutto l’impegno e la coesione necessaria in questo momento particolarmente complesso".