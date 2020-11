Si è tenuta a Varazze la commemorazione dei Defunti e Caduti di tutte le guerre

Con una cerimonia sobria, ma ricca di significati storici e umani, domenica 1 novembre 2020, con la massima attenzione alla tutela personale dei partecipanti, a causa della diffusione epidemiologica in atto, la città di Varazze ha ricordato i Defunti e Caduti di tutte le guerre.

Dopo la visita ai cimiteri frazionali e la deposizione di corone ai monumenti, il corteo delle Autorità guidato dal Vice Sindaco Luigi Pierfederici e dalla Presidente del Consiglio Comunale Laura Manna, con la partecipazione delle rappresentanze d’Arma (Carabinieri, Marinai d’Italia, Bersaglieri, Alpini) e Polizia Municipale, ha raggiunto piazzale De Gasperi per il tradizionale Alzabandiera, quindi il monumento ai Caduti in Mare, in viale Paolo Cappa, per confluire infine in piazza S. Ambrogio, per l’omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

La cerimonia si è poi conclusa nel cimitero urbano con la partecipazione del Parroco Don Claudio Doglio, i rappresentanti dell'Oratorio Salesiano e del Gruppo Scout Varazze dove, oltre a ricordare e rendere omaggio all’Ing. Nocelli e ai Salesiani che riposano all'interno della cappella cittadina, è stato rivolto un sentito pensiero e una preghiera per tutti i defunti di ogni origine e colore che riposano in questa terra consacrata.

