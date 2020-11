Morti sul lavoro e incremento demografico: in provincia di Savona 6 decessi in più rispetto al 2019 e 1658 abitanti in meno

Savona che passa da zero morti sul lavoro del gennaio-settembre 2019 a 6 nei primi sei mesi di quest'anno per un incremento del 19%.

Questo il triste risultato che si è potuto evincere dai dati Inail licenziati in questi giorni ed elaborati dal responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Liguria Marco De Silva, i quali fotografano gli effetti del lockdown e dello smartworking in Liguria sul tema degli infortuni sul lavoro.

Se le denunce di infortunio calano (18% in provincia di Savona da gennaio a settembre 2020, -23% rispetto allo stesso periodo del 2019), sono invece aumentate quelle con esito mortale in Liguria e riferite ai primi 9 mesi del 2020 sono state 31 (6 come detto savonesi), 17 in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (+121 %), delle quali 27 sono avvenuti in occasione lavorativa (11 l'anno scorso) e 4 in itinere. Dei 31 decessi ben 30 sono riconducibili alla gestione Industria e Servizi.

Il settore non determinato passa da 1 a 11 casi, ma è assai probabile che anche qui ci siano le evidenze tragiche della crisi pandemica. Da segnalare, pur in un periodo di diffuso blocco produttivo, il raddoppio dei decessi nell’Artigianato ed le sette vittime nel settore del Terziario.

A parte Savona, Genova riscontra il maggior numero di decessi (14 su 31), anche ad Imperia è presente un forte incremento da 2 a 7 deceduti mentre a La Spezia ci si attesta a 4 morti sul lavoro (+1 sul periodo gen>set. 2019).

29 sono maschi (+15) e 2 le femmine (+2), 22 decessi su 31 sono nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 69 anni (71% del totale), per un forte aumento degli infortuni mortali nelle classi di età più anziane (7 tra 50-54 e 7 tra 55-59).

Per quanto riguarda il bilancio demografico della Liguria, nel 1 semestre del 2020 sono stati persi 8.720 abitanti, l'equivalente di tutta la popolazione di Pietra Ligure.

Rispetto al 30 giugno 2019 il calo è addirittura di 11.232 abitanti (-0.73%) cioè, per rimanere in zona, come se Loano fosse sparita.

1658 sono gli abitanti in meno nei primi sei mesi del 2020 in provincia di Savona, - 2470 da giugno 2019.

A Savona nel periodo dal 1 marzo al 31 agosto sono 46 i morti da 65 a 74 anni, 135 da 75 a 84, 271 da 85 e più (rispettivamente - 12.2% nella media del periodo 2015-2019, +1.2%, +21%), ad Albenga 23, 47 e 90, a Varazze 12, 46 e 50, Cairo Montenotte 6, 35 e 43.

250 sono i deceduti totali in provincia di Savona sempre dal 1 marzo al 31 agosto nella fascia da 65 a 74 anni (238 di media nel periodo 2015-2019), 687 nella fascia 75-84 anni (595.4 2015-2019) e 1126 da 85 e più (939.8 2015-2019)

"Oltre alla gestione dell'emergenza sanitaria e la risoluzione delle crisi industriali ci sono altre due spade di Damocle per il nostro territorio, la situazione demografica e quella degli infortuni sul lavoro che crescono anche in mesi in cui si è lavorato di meno causa Covid. È necessario riprendere il filo con la Prefettura e gli enti preposti al controllo e alla vigilanza e costruire un protocollo della sicurezza territoriale come da tempo CGIL CISL UIL di Savona chiedono. Si tratta di due problemi che troppo spesso rimangono fuori dalla discussione politica locale, regionale e nazionale" spiega il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa.

"Un Paese a natalità negativa è destinato a scomparire. Non è più possibile restare a guardare di fronte al continuo svuotamento delle culle. Il Governo intervenga subito, varando misure urgenti per contrastare la denatalità, perché senza nascita non c’è futuro per il Paese” ha concluso Pasa.

In allegato: tutti i dati sui decessi comune per comune nel savonese.