Educare i figli: se ne parla "on line" ad Andora con gli incontri parrocchiali a Palazzo Tagliaferro

Gli incontri parrocchiali sbarcano su Facebook e su meeting. Educazione al rispetto delle regole, ma anche alla affettività e alla sessualità fra gli argomenti proposti dalla Parrocchia di Santa Matilde, dalle Parrocchie del Vicariato di Andora che, con il patrocinio del Comune di Andora e in collaborazione con gli operatori dell’Associazione Consultorio Diocesano Profamiglia di Imperia e Albenga, hanno organizzato una mini rassegna dal titolo “Figli, facili da amare, difficili da educare”: tre incontri virtuali trasmessi in diretta da Palazzo Tagliaferro, sul profilo Fb del Consultorio, ma anche sulla piattaforma Meeting. Il link di accesso sarà lanciato dal sito della parrocchia http://www.santamatilde.it/. prima di ogni incontro virtuale. La prima diretta il 6 novembre, quindi 13 e 20 novembre.

“Gli incontri sono dedicati a tutti gli adulti che fanno parte delle varie agenzie educative sociali, per questo abbiamo coinvolto anche le scuole: certamente ai genitori, ma anche allenatori sportivi, gli insegnanti, gli educatori parrocchiali e gli adulti che pur non avendo figli sono punti di riferimento per i giovani e verificano con noi ogni giorno un’emergenza educativa a cui è necessario dare risposta soprattutto in questo periodo di parziale isolamento – spiega il parroco di Santa Matilde, don Emanuele Daniel, promotore dell’iniziativa – I tre appuntamenti saranno un’opportunità per dialogare con psicologi che ogni giorno trattano le problematiche legate al mondo giovanile e certamente sapranno dare giusti spunti di riflessione per guidare nella crescita i bambini e gli adolescenti. Il rischio lockdown non può fermare il nostro impegno a sostegno degli adulti nel delicato rapporto con il mondo giovanile”.

Il 6 novembre, alle ore 21.00, l’incontro “Se mi vuoi bene dimmi di no!” vedrà la partecipazione dei relatori Dottor Luca Pino Psicoterapeuta e della signora Maria Sep, Counselor

Il 13 novembre, sempre alle 21.00, il tema sarà “Affettività e sessualità. Due facce della stessa medaglia” con la Dott.ssa Norma Spadavecchia Pedagogista e il dottor Marco Scarella, Pedagogista

Il 20 novembre, alle ore 21.00, “Cosa metto nello zaino? ( testimonianze, domande e condivisioni) con la Dottoressa Monica Rebuffo, psicoterapeuta, le counselors Annunziata Venturelli e Adriana Didio

“Quotidianamente siamo al servizio delle famiglie che hanno difficoltà con i figli – spiega la dottoressa Monica Rebuffo, psicologa – Da poco tempo, abbiamo riaperto anche il consultorio di Albenga. Con i convegni di Andora parleremo del rapporto con gli adulti, della necessità di regole, dell’evoluzione affettiva e sessuale dei ragazzi, ma soprattutto sottolineeremo l’importanza di creare un rapporto continuativo fra genitori e figli per poter affrontare a qualsiasi età ogni argomento”.

Per in formazioni il consultorio è disponibile allo 0183/297677