Coronavirus: la decisione sul 'colore' delle regioni verrà presa domani, in Liguria ancora misure nazionali

Domani in Liguria verranno rispettate solo le normative nazionali del Dpcm che entra in vigore. La conferma arriva da un colloquio telematico tra ministero della Salute, responsabile dell'ordinanza che stabilirà in quale fascia di rischio verranno inserite le singole regioni, e il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

"Ho appena parlato con il Ministro della Salute Roberto Speranza - si legge in un post su Facebook del presidente Toti -, domani ci confronteremo sul posizionamento della Regione Liguria rispetto alle fasce di rischio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, le misure aggiuntive di contenimento al Covid nel nostro territorio, entreranno in vigore nella giornata di venerdì".

"Entreranno invece in vigore da domani le normative riguardanti tutto il territorio nazionale, primo tra tutti il divieto di circolazione tra le ore 22 e le 5" conclude il governatore. In pratica è previsto il ‘coprifuoco’ dalle 22 alle 5 ed è confermata l’apertura di bar e ristoranti con limite massimo di 4 persone per tavolo con la chiusura alle 18.

Rimane quindi ancora in bilico la Liguria tra ‘arancione’ (ancora sotto osservazione così come il Veneto), e ‘rosso’ come Calabria, Lombardia e Piemonte ormai certe di finire tra quelle messe peggio nel nostro paese.

Sono 21 gli indicatori che faranno prendere la decisione sul ‘colore’ da assegnare alle regioni, tra cui l'occupazione dei posti in terapia intensiva, la capacità di tracciamento, la rapidità nel fare i tamponi e ovviamente la diffusione del virus. Il cosiddetto ‘scenario’ che è basato sull’indice RT su livelli tra 1 e 4. Il più alto, ovviamente finisce nel ‘rosso’ mentre chi ha il 3 nell’arancione. Per quanto riguarda la Liguria, sembra che la ‘Cabine di regia’ abbia chiesto dati più completi, in modo da fare una valutazione più precisa.