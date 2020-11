Una piattaforma di E-Commerce su Confcommercio Savona per vendite e acquisti delle imprese e dei clienti

"In questo bruttissimo momento la possibilità che dà questo sito web e rivolta ai clienti ma naturalmente rivolta soprattutto alle piccole e medie imprese per dare la possibilità alla gente di avvicinarsi a questo modo di fare acquisti".

Il presidente della Confcommercio Savona Vincenzo Bertino è intervenuto in merito alla nuova piattaforma alla quale si sono appoggiati per aiutare clienti e piccole e medie imprese.

Spesa e Spesa è un sito web che costruisce commerce: si tratta di una piattaforme di vendita online per piccole o medie attività commerciali e produttive, di qualsiasi genere merceologico.

Nato nei primi giorni di lockdown di inizio anno, per combattere la difficoltà di negozianti e venditori al periodo di chiusura. Con questa piattaforma, ogni commerciante può caricare in totale autonomia e con facilità i propri prodotti. Ogni prodotto può avere il titolo, una descrizione, una o più fotografie, le categorie di appartenenza, ovviamente il prezzo, una etichetta di evidenza, le varianti (in caso di tagli e pezzature diverse dello stesso prodotto o nel caso delle taglie nell’abbigliamento).

Ogni negozio virtuale è unico e personalizzato. Si può configurare con il proprio logo, i colori e alcuni testi introduttivi.

"Non è difficile entrare a contatto con questa piattaforma, è una cosa che dovrebbe aiutare in questo complicato periodo. È utile, è una possibilità che si offre, danno una mano alle persone non più giovani che iniziano comunque ad approcciarsi a questa tipologia. Questa è la filosofia e l'obiettivo di Confcommercio ai suoi associati" ha continuato Bertino.

L’esperienza di acquisto è semplice per i clienti. Si aggiungono prodotti al carrello, sempre in evidenza. E si procede al pagamento - se il commerciante lo ha previsto, oppure si conclude l’ordine. Una mail di conferma arriverà al cliente, notificandolo dell’ordine appena effettuato, come pure un sms, più immediato e di effetto.

Il negoziante riceverà anch’esso una notifica via email, come pure vedrà l’ordine su un file Excel, che si completerà automaticamente all’arrivo degli ordini. Ogni negozio può essere integrato in siti esistenti oppure utilizzato direttamente, senza necessità di avere alcun website attivo.

Si può accedere alla piattaforma entrando sul sito: https://www.confcommerciosavona.it/e-commerce/#iniziamo