Come risparmiare sulle spese del conto business della tua impresa

In base alla legge vigente, le aziende devono dotarsi di un conto dedicato. Non si può utilizzare un conto personale per i movimenti della propria società, come non si possono effettuare operazioni legate a esigenze personali con il c/c aziendale.

Il mercato dei conti aziendali prevede soluzioni studiate per le varie tipologie di attività. Questo è il primo criterio di scelta, quando si cerca il c/c business più adatto alla propria impresa. Ci sono prodotti fatti per rispondere alle necessità di una società di capitali o di una società di persone ma ci sono anche prodotti per gli artigiani e per i commercianti, per le ditte individuali e per i professionisti, gli autonomi e i freelance. Se si sta mettendo su una startup, esistono soluzioni specifiche per queste realtà. A tal proposito, si ricordi che esse sono esonerate dall’obbligo di aprire un conto aziendale solo per il primo anno di vita.

Effettuando una ricerca online, si andranno a cercare i c/c pensati per il tipo di realtà aziendale del caso. Rivolgendosi a portali dedicati, si osserverà come, spesso, si avrà a disposizione la possibilità di inserire filtri o di consultare menu in cui le offerte sono divise per categoria. Dopo questa prima scrematura, sarà possibile ragionare in termini di convenienza. A tal proposito, è bene comprendere il fatto che non ci sono propriamente c/c più convenienti di altri in assoluto. Tutto sta nel trovare il giusto equilibrio tra servizi offerti e risparmio.

Come scegliere il conto aziendale migliore





La scelta del conto corrente aziendale presuppone operazioni di comparazione sulla base dei costi e dei servizi resi. Si possono consultare gli addetti dei vari istituti bancari, magari su appuntamento, o si possono fare ricerche online. Ma c’è un modo ancora più pratico. È possibile affidarsi a portali specializzati come quello di Conticorrentiaziendali , che mette a disposizione recensioni, tabelle comparative e articoli informativi relativi ai conti business. Basta sapere solo cosa cercare, una volta approdati sul sito.

Quando si va a scegliere un conto per la propria azienda, si risparmia davvero non tanto se si spende di meno ma, più che altro, se si hanno i servizi che davvero occorrono alla propria impresa, ai costi più contenuti possibile. In altre parole, si badi che il conto corrente che si prende in esame abbia funzionalità che non sono utili al proprio caso: si andrebbero a pagare servizi che non verrebbero poi sfruttati. Pertanto, una volta aperta la pagina del portale, la cosa più pratica da fare è dare uno sguardo alle offerte. Si tenga presente che questo rappresenta già una selezione di ciò che di meglio c’è sul mercato.

Consultare le recensioni e scegliere la convenienza





Le tabelle riepilogative sono molto semplici da consultare, sono fatte per esserlo. Nella prima colonna viene indicata, oltre al nome del prodotto, anche la tipologia di azienda a cui è dedicato (esempio: “ditte individuali ed SRL” oppure “società, ditte, professionisti e autonomi”). Si può andare anche, direttamente, nella sezione del sito relativa alla propria tipologia di impresa: nella tabella si troveranno già i prodotti specifici per il proprio caso.

Ancora prima di consultare la colonna delle caratteristiche, si potrebbe andare a guardare la votazione e il riepilogo dei vantaggi. Un conto che vanta 4 o 5 stelle su 5 è già un conto che vale la pena di prendere in considerazione. E poi si vedano i vantaggi, se propone un canone zero, oppure quante carte include (in un’azienda, potrebbe essere necessario a più persone l’accesso al conto e alle operazioni).

Nella colonna delle caratteristiche vengono riportati i servizi e i relativi costi. Ci può essere la possibilità di provare il prodotto gratuitamente, per un periodo limitato: si noti se c’è un richiamo in tal senso. Selezionati i c/c papabili, si raccomanda di leggere la recensione per intero, per avere tutte le info del caso. Una volta presa la propria decisione, basterà cliccare sul link per aprire il conto direttamente online.