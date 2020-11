Nuovo Fondo europeo per l'innovazione e l'impatto sociali

Con una garanzia del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) è stato istituito il Fondo europeo per l'innovazione e l'impatto sociali, gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Il Fondo mira a colmare la carenza di finanziamenti cui le imprese sociali devono spesso far fronte, mettendole in contatto con gli investitori. I finanziamenti del Fondo andranno a beneficio degli imprenditori sociali che lavorano per trovare una soluzione a problemi urgenti in settori quali l'istruzione, l'alimentazione, la sanità e i servizi sociali.

Il Commissario europeo per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, ha dichiarato: "Il valore aggiunto delle imprese sociali è chiaro, ma spesso l’anello mancante è l'accesso ai finanziamenti. Questo Fondo sostenuto dall'UE metterà in contatto le imprese sociali in fase di avvio con gli investitori, affinché i progetti diventino realtà. Dobbiamo continuare a investire nell'economia sociale, creare posti di lavoro, contribuire a migliorare la vita delle persone e rafforzare la resilienza delle nostre società. Ciò è più importante che mai nel contesto della crisi."

Nella prima fase di finanziamento, il Fondo ha già raccolto 4,5 milioni di EUR di capitale e concederà i primi prestiti alle imprese sociali entro la fine del 2020. Un comunicato stampa è disponibile qui.