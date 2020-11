"Giovani per la Scienza", il 6 ottobre approfondimento sulla produzione e distribuzione dell’energia elettrica

Dopo aver trattato il mercato dell’energia elettrica e del mondo dei turbogas, non può mancare una lezione sul sistema di distribuzione di energia: a raccontarlo sarà il vicepresidente dell’Associazione, l’ingegner Stefano Bruzzone.

Stefano è attualmente impiegato come Project Specialist Engineer presso la ditta Expertise srl di Vado Ligure, dove svolge attività di progettazione di ingegneria elettrica e strumentale (automazione di processo), curando l'elaborazione dei documenti di progetto per l'ingegneria di base (studio di fattibilità) e di dettaglio (per costruzione). In particolare, ultimamente si sta occupando delle funzioni strumentali che svolgono controlli sui parametri di sicurezza degli impianti di produzione.

Stefano ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica presso l'Università degli studi di Genova, con il voto di 110, si è diplomato all'Istituto Tecnico di Savona come Perito Industriale Capotecnico specializzazione elettrotecnica e automazione, con il voto di 100 e lode/100.

Ha svolto stage estivi presso la Bombardier, Tirreno Power, Saint Gobain Vetri e l'INFN di Genova, quest'ultimo sull'attività di ricerca sui superconduttori. E’ socio fondatore dell’associazione, di cui fa parte da quando aveva 14 anni ed è il responsabile per l’associazione dei rapporti con l’Unione Industriali di Savona per il progetto di “Fabbriche Aperte”.

La lezione che ha preparato per i soci dell’Associazione “Giovani per la Scienza” è intitolata “Il Sistema elettrico” ed ha l’obiettivo di dare una panoramica completa della rete di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica spiegandone la struttura. Analizzerà l’evoluzione storica dell’utilizzo dell’energia e di come essa abbia cambiato il nostro modo di vivere e lavorare. Per comprendere appieno la complessità della rete, illustrerà i principi di funzionamento dei suoi componenti principali quali: generatori, trasformatori, sistemi di controllo, interruttori e sezionatori. Spiegherà i possibili tipi di guasto ed i sistemi di protezione che si utilizzano per salvaguardare il sistema. Terminerà con un accenno al tema dell’automazione industriale.

Questi argomenti sono più che mai attuali se si pensa a come dovrà essere rivoluzionata la rete elettrica per reggere all’ingresso massiccio di auto elettriche nel mercato.

L’evoluzione della scienza ha cambiato profondamente il modo di vivere dell’essere umano, in particolare per quanto riguarda la produzione e distribuzione dell’energia, dalla macchina a vapore possibile solo per le grandi industrie, che portò a grandi spostamenti delle popolazioni dalle campagne alle città, alla produzione di corrente alternata, che ha permesso la redistribuzione sul territorio dell’energia.

Se la Scienza e la Tecnica sono volte a migliorare la vita dell’uomo, per riuscirci ci vuole volontà, consapevolezza e soprattutto competenza, che può essere raggiunta solo con serietà e studio.

Il mondo dell’energia è sicuramente complicato e con la lezione di venerdì i Giovani per la Scienza faranno un ulteriore passo verso la sua comprensione.