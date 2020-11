Le liste rappresentate da Diego Distilo: "Non chiudete ostetricia e ginecologia a Pietra, anzi riaprite Albenga"

"Come si può in questo momento, dove i cittadini hanno perso fiducia nelle istituzioni, chiudere servizi essenziali come ostreticia e ginecologia a Pietra Ligure?". A dichiararlo è Saverio Gaglioti, responsabile politico delle due liste 'Aria nuova per Albenga' e 'Solo per Albenga', sostenitori del Presidente del Consiglio Comunale Diego Distilo.

"Noi siamo molto preoccupati per le scelte che si stanno facendo in provincia di Savona a riguardo della sanità - prosegue Gaglioti - e non avere un rappresentante nella Giunta Regionale della zona ci fa pensare che vedremo tempi ancora più bui. Già Albenga aveva perso questi reparti, ora pure Santa Corona, così da avere il punto più vicino a Savona. Ma che gioco è?".

"Qui non si sta valutando la territorialità e noi ci domandiamo e diciamo: dove sono i consiglieri eletti in provincia di Savona, tra l'altro uno anche medico? Ma ora la campagna elettorale è finita quindi 'passata la festa gabbato lo santo'" commenta con amara ironia Gaglioti.

"Chiediamo con forza che non venga fatta tale scelta anzi, che venga previsto già per il prossimo anno la riapertura di ostreticia e ginecologia anche ad Albenga magari ridando vita al nostro punto nascite. Chiederemo al nostro rappresentante in Consiglio Comunale il Presidente Diego Distilo di predisporre un ordine del giorno a difesa della sanità ingauna e savonese, l'unico rammarico è non averlo seduto in Consiglio Regionale poiché siamo certi che con lui la battaglia oggi sarebbe aperta" aggiunge il responsabile politico delle due liste.