Accademia Kronos: "Troppi gatti abbandonati nel ponente savonese"

"Accademia Kronos ponente ligure, nel mese di ottobre e nei primi giorni di novembre, ha dovuto affrontare un'enorme emergenza gatti". Cosi spiega in una nota Alberto Briatore, consigliere nazionale AK.

"A Toirano presso il ponte Salto del Lupo, in aperta campagna lungo una strada trafficata, sono stati abbandonati 11 gatti tra adulti e cuccioli, molto domestici e probabilmente provenienti da una famiglia. Sono stati tutti recuperati, sterilizzati e vaccinati. Ora sono in stallo da una nostra volontaria".

"A Ceriale in un terreno agricolo di prima collina, nei pressi dell'autostrada, a causa del ricovero in casa di riposo dell'anziano che li accudiva, sono rimasti allo sbando altri 20 felini. Anche in questo caso sono stati sterilizzati e vaccinati. Con l'aiuto del vice sindaco di Ceriale Luigi Giordano e del comando della polizia municipale sono state iniziate le pratiche per il riconoscimento della colonia" prosegue.

"A Savona abbiamo iniziato una campagna di sterilizzazione dei numerosi gatti dimoranti nel greto del torrente Letimbro, in costante pericolo per eventuali piene alluvionali. Negli ultimi tempi, forse anche a causa del periodo storico molto particolare e del protrarsi della pandemia, abbiamo notato un notevole aumento di abbandoni. Questi ultimi interventi hanno gravato molto sul già scarso bilancio della nostra associazione che non usufruisce in alcun modo di contributi da parte di enti o amministrazioni, facendo conto esclusivamente sulla generosità dei nostri volontari e di alcuni privati che hanno pagato di tasca propria gli interventi veterinari".

"Per poter raccogliere cibo abbiamo collocato dei carrelli fissi in alcuni supermercati e negozi della Provincia - conclude - Le nostre scorte di cibo per i gattini (raccolte nei mesi scorsi grazie alla ditta Morando, un'altra ditta che vuole rimanere anonima e molti privati, che ringraziamo nuovamente) sono quasi terminate. Mentre per i cani siamo ancora autosufficienti per un paio di settimane. Ricordiamo che potete dare una mano all'associazione anche acquistando il nostro calendario 2021".