Dal Gruppo Errebi un aiuto concreto per il mondo della ristorazione. Fino a 10 euro di sconto in officina prendendo un caffè o ordinando una pizza (VIDEO)

Un caffè per agire, un caffè per unirci.

Una bellissima iniziativa solidale dal gruppo Errebi di Stefano e Luca Borsello, per fronteggiare insieme ancora una volta l'emergenza sanitaria da Covid 19.

Il Gruppo ha da poco lanciato l'iniziativa che permette di sostenere il mondo della ristorazione locale a 360 gradi (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, pizzerie), acquistando nei locali della zona e consegnando lo scontrino allo staff entro le 24 ore dall'emissione.

Si potranno così ottenere fino a 10 euro di rimborso su una spesa minima di 50 euro su interventi di officina. L'iniziativa è valida anche sull'asporto ad Asti, Alessandria, Alba e Albenga.

Un aiuto concreto, nato pochi giorni fa ma che ha già catturato l'attenzione dei commercianti e dei clienti. L'emergenza sanitaria di marzo ha ricordato a tutti che solo insieme si può andare avanti, solo unendo davvero le forze e questa filosofia sta alla base dell'idea del Gruppo Errebi.

Nonostante i cambiamenti improvvisi portati dal Covid 19, Errebi resta aperto e attivo, pronto a reinventarsi ogni giorno per soddisfare le esigenze della clientela.

"È un piccolo gesto, ma le piccole cose molto spesso fanno la differenza. Abbiamo registrato un grande eco dal mondo social, sono molte le persone che ci hanno scritto per ringraziarci", spiega Stefano Borsello, Amministratore Delegato e Direttore Marketing Errebi.

Non è tutto.

Assistenza notturna per i veicoli aziendali

Il Gruppo a partire da domani offrirà anche un altro importante servizio, di assistenza notturna.

Tutte le aziende potranno consegnare i propri veicoli (auto, furgoni) in Errebi entro le 18.30 e potranno andare a riprenderli completamente riparati alle 7.30 del mattino successivo.

"Riteniamo che questo possa essere un bel servizio per le aziende che in questo momento magari hanno ancora più bisogno dei mezzi per fare consegne a domicilio", continua Borsello.

Pick and delivery

Parallelamente, continua il servizio Pick and delivery con auto sostitutive.

"Se un cliente non si può spostare da casa, andiamo a casa sua, lasciamo la macchina e gliela consegniamo poi finita anche in un posto diverso dal domicilio".

Forza, tenacia e lavoro di squadra, per un Gruppo che lavora ogni giorno per migliorarsi.

"Mai agguerriti come adesso. Cerchiamo di offrire servizi sempre migliori e al passo con i tempi".

La video intervista

Tutti i dettagli nella video intervista a Stefano Borsello.