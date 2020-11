Loano, tratto pericoloso di fronte al supermercato Del Balzo: "Se ne chiede la messa in sicurezza" (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione giunta alla nostra redazione in merito alla messa in sicurezza del tratto di via Aurelia al confine tra Loano e Borghetto Santo Spirito, nei pressi del supermercato Del Balzo:

Si chiede gentilmente (in attesa eventualmente di inviare diffide formali) ai comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito di mettere in sicurezza con guard rail il tratto di marciapiede lungo la via Aurelia, al confine tra i due enti locali. Si tratta di proseguire il guard rail nel tratto di Loano, esattamente con la stessa protezione guard rail che vi è all’ingresso di Borghetto. Nel tratto iniziale di Loano (in foto) in prossimità dell’attraversamento ferroviario, di fronte al supermercato Del Balzo, il marciapiede si restringe e le molte persone che frequentano tale tratto (per accedere al supermercato da quel lato o al proprio domicilio) rischiano quotidianamente la vita a ridosso del frequentatissimo tratto viabile, senza alcuna protezione. Molti gli incidenti sono già avvenuti in quel tratto al confine tra i due comuni. Si vuole aspettare il morto? Essendo all’estremo confine ovest di Loano, si pensa di essere cittadini di serie B, ma non per la tassazione.

Come si sono protette con il guard rail le attività commerciali e residenziali all’inizio di Borghetto, analogamente va fatto nel tratto iniziale di Loano, oltretutto in presenza di un marciapiede molto più stretto che rasenta la via Aurelia percorsa da migliaia di autoveicoli.

Grazie