Albisola, inaugurato il prolungamento di via Garibaldi: come cambia la viabilità albisolese

"Una porzione di un'operazione molto ampia e complessa che porterà ad Albisola Superiore benefici in termini di sicurezza, indotto, decoro urbano e viabilità".

Questo il commento del comune albisolese in merito all'inaugurazione, avvenuta questa mattina, del prolungamento di via Garibaldi, aperto per via dello spostamento dell'area canina, e collegato ad altri due interventi separati di due soggetti privati.

Uno della Cooperativa edilizia San Isidoro, con la costruzione di quattro nuovi palazzi in via di completamento e la conversione degli ex stabilimenti Fac con l'arrivo di un nuovo soggetto commerciale di vendita all'ingrosso.

Le due operazioni urbanistiche determineranno anche l’apertura di nuove vie: il prolungamento di via dei Levantino e l’apertura alla viabilità di via Dei Gervasio entrambe utili per il collegamento con via Casarino.

Tutto ciò porterà ad Albisola 80 nuovi parcheggi; saranno difese le essenze arboree in salute e incrementate con nuove e saranno istituiti nuovi sensi unici che permetteranno di diluire, e quindi ridurre, il traffico sui due assi viari principali garantendo una viabilità in maggiore sicurezza.