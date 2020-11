Celle, riaperta a senso unico alternato la Sp22 ai Brasi. Consigliere Isella: "Richiuderemo per qualche giorno la prossima settimana, fine lavori entro l'anno"

È stata riaperta martedì scorso a senso unico alternato la Sp22 in località Brasi a Celle dopo qualche giorno di chiusura e alcune proteste dei cittadini che non erano al corrente dello stop della viabilità e delle strade alternative.

Una famiglia infatti si sarebbe lamentata in quanto l'ambulanza che doveva arrivare alla loro abitazione non è riuscita a passare e ha dovuto effettuare tutto il giro da Gameragna.

"La prossima settimana il tratto stradale verrà chiuso nuovamente per qualche giorno, auspichiamo però che i lavori vengano ultimati entro l'anno" il commento della consigliere delegata alla viabilità della Provincia Luana Isella.

Il 24 novembre del 2019 la strada aveva ceduto per via per delle violenti piogge ed era stata poi riaperta con la presenza di due semafori lo scorso luglio.

In vista della chiusura della prossima settimana per raggiungere la frazione cellese, superato Sanda, si potrà percorrere la Sp37 a Gameragna, raggiungere località Vetriera, proseguire verso San Martino per poi ritornare verso Celle sulla Sp22. Da Celle Piani invece raggiunta la località Natta si può proseguire alla Postetta, dopodiché svoltare sulla strada sterrata di via Ganci verso via Terrabianca.