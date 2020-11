Dpcm e capienza al 50%, TPL Linea ridisegna orari e servizio

TPL Linea srl, dopo il nuovo Dpcm e i cambiamenti alla capienza imposti per il trasporto pubblico locale, si è subito attivata per riprogrammare il servizio complessivo nel savonese, pianificando nuovi orari: l’obiettivo è quello di garantire al meglio tutti i collegamenti per l’utenza, considerando anche un alleggerimento nel trasporto scolastico a seguito della Dad – didattica a distanza – stabilita per le scuole superiori.

“Non appena abbiamo capito la modifica della normativa ci siamo subito attivati come azienda di trasporto per ridefinire il servizio di trasporto in tutta la provincia, che ha comportato anche un inevitabile cambiamento degli orari – affermano il presidente di Tpl Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. La nostra azione è stata indirizzata all’insegna di ottimizzare le risorse a disposizione, in relazione alle linee e alle esigenze dell’utenza”.

Nessuna variazione nelle giornate di sabato e domenica rispetto all’orario invernale stabilito dal 14 settembre. Tuttavia invitiamo l’utenza a controllare bene i nuovi orari sul sito internet www.tpllinea.it , in quanto gli aggiornamenti alle fermate non saranno subito disponibili (con riferimento, in particolare, alla cancellazione delle corse che erano state inserite per il trasporto scolastico degli istituti superiori): anche l’App MyCicero per la bigliettazione digitale sarà aggiornata solo dal prossimo mercoledì.

Inoltre, prosegue il piano di sicurezza sanitaria con gli interventi di sanificazione e igienizzazione del parco mezzi, oltre che degli ambienti di lavoro a tutela del nostro personale.

Sui nostri autobus restano cartellonistica per le disposizioni in atto e obbligo di mascherina: “Nonostante la capienza ridotta, oggi più che mai è fondamentale rispettare le misure anti-Covid, garantire la massima pulizia e igiene ai viaggiatori, all’utenza e al personale della nostra azienda”.

“In questi giorni e settimane abbiamo sentito come il trasporto pubblico sia stato messo sotto accusa per l’aumento dei contagi. Da parte nostra possiamo dire che è stato sviluppato un piano senza precedenti per garantire la sicurezza sanitaria, mettendo in campo una vera e propria task force operativa e attivando in ambito regionale un monitoraggio continuo. Come in precedenza, anche ora saremo in prima linea nel rispetto dei dispositivi e dei protocolli stabiliti” concludono i vertici dell’azienda di trasporto savonese.

Link orari: https://www.tpllinea.it/index.php/linee-e-orari/