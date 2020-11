L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato il bando relativo al ripristino della pavimentazione dei piazzali e delle aree operative del porto di Savona per una cifra complessiva che si attesta su un importo a base d'asta di 3 milioni e 331 mila euro, 580 euro.

La durata del contratto d'appalto è di un anno e non è soggetto a rinnovo e non sarà suddiviso in lotti.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 24 novembre.