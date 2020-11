Coronavirus: in Liguria 1.127 nuovi positivi su 5.772 tamponi

É lievemente aumentato il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra regione. Con 5.772 test sono risultati positivi 1.127 persone, per un rapporto pari a 5,1.

In Asl 2 savonese sono stati 163 i nuovi casi di cui 37 da contatto di caso confermato, 124 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono stati 112, di cui 41 da contatti di caso confermato e 71 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 671 di cui 161 da contatto di caso confermato, 484 da attività di screening e 26 dal settore sociosanitario. Nessun nuovo positivo in Asl 4 (Levante) e, invece, in Asl 5 (Spezia) sono stati 181 di cui 56 da contatto di caso confermato e 125 da attività di screening.

I morti, segnalati in un lasso di tempo compreso tra il 3 e il 5 novembre, sono 16 di cui tre all'ospedale San Paolo di Savona: un uomo di 86 anni deceduto il 3 novembre, un uomo di 89 anni deceduto il 4 novembre e una donna di 82 anni deceduta il 5 novembre.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 475.685 (+5.772)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 34.452 (+1.127)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 3.824 (+83)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 30.628 (+1.044)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 16.371 (+495)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.334 (+47)

Savona 1.537 (+115)

Genova 10.394 (+174)

La Spezia 19.28 (+102)

Residenti fuori regione o estero 321 (+7)

Altro o in fase di verifica 730 (+15)

Totale 16.371 (+495)

Ospedalizzati: 1.393 (+81) | 78 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 119 (+6) | 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 149 (+8) | 7 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 352 (+7) | 23 (+2) in terapia intensiva

Evangelico - 70 (-) | 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 194 (+30) | 7 (-3) in terapia intensiva

Gaslini - 19 (-3) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 235 (+5) | 14 (+3) in terapia intensiva

Asl 4 - 121 (+11) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 134 (+17) | 9 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 10.299 (+388)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 16.202 (+616)

Deceduti: 1.879 (+16).