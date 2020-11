Trovati nell'abitazione 35 grammi di hashish e 3 pastiglie di ecstasy: assolto Giulio Berlingeri

E' stato assolto ieri in mattina dal giudice Caterina Lungaro, Giulio Berlingeri, 52 anni di Spotorno che era stato arrestato nel luglio del 2017, in quanto dopo una perquisizione effettuata nella sua abitazione dai carabinieri in cerca di una refurtiva, gli agenti avevano trovato 35 grammi di hashish, 3 pasticche di ecstasy e un bilancino.

L'arresto, su richiesta del Pm Giovanni Battista Ferro, era stato convalidato dal Gip Fiorenza Giorgi (era tornato libero il giorno successivo) ma durante il processo l'uomo, difeso dall'avvocato Alfonso Ferrara, ha specificato di essere un consumatore abituale a fini terapeutici e di utilizzare il bilancino per pesare alcune monete antiche.

In assenza di altri elementi è stato assolto così come richiesto anche dal Pm Samantha Chernetich.