Nei cieli del savonese in prova i nuovi elicotteri Leonardo 139 per Guardia di Finanza e Polizia

Una presenza che ha fatto stare per qualche istante un po' tutti col naso all'insù ieri quella nei cieli del savonese di un elicottero in volo a non altissima quota.

Nessun controllo del territorio e una retata, ma semplicemente alcune prove per i nuovi Leonardo 139, gli apparecchi che presto verranno consegnati in dotazione a Polizia e Guardia di Finanza decollati dall'aeroporto di Villanova d’Albenga nel tardo pomeriggio di ieri e hanno solcato per voli test lo spazio aereo tra Albenga e Genova.

Il modello in questione, pilotato dagli uomini di Leonardo, è un Agusta Westland 139. Si tratta di un mezzo adatto al trasporto di un massimo di 15 persone per una velocità di punta che può arrivare fino ai 306 chilometri orari e dotato di una tecnologia all'avanguardia con una autonomia di volo di 1.061 chilometri.

Nel corso delle prove di ieri sono stati testati anche i collegamenti radio con le torri di controllo dei due aeroporti, quello albenganese e quello del capoluogo.