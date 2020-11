I migliori videogames del passato a basso costo

I videogiochi sono la passione incontrastata di milioni di persone nel mondo. Il lungo periodo di lockdown, causa Coronavirus, ha avvicinato ancor di più gli appassionati della console a cimentarsi con giochi sempre più affascinanti, anche un po’ per staccare dalla dura realtà che non solo l’Italia ma tutto il globo terrestre sta attraversando.

I costi elevati dei giochi per le varie console (dal PC alla Xbox passando anche per la sempre più presente Playstation) si possono acquistare a prezzi sempre elevati, soprattutto se il videogames è uscito da poco. Ma non tutti sono dell’idea di andare ad acquistare necessariamente un game nuovo di zecca, c’è tra gli appassionati chi vuole cimentarsi anche di giochi del passato che hanno riscosso un grande successo: ma come trovarli e dove scaricarli? E soprattutto quali sono le migliori offerte?

Sul web esiste un portale preciso che con i giochi Blizzard regala milioni di gamer, giochi low cost nuovi e passati come World of Warcraft Shadowlands key e tanti altri, ma soprattutto scaricabili con un click senza dover andare su centri commerciali o chissà dove trovarli. Un'opportunità che si preannuncia davvero assolutamente imperdibile per i milioni di fan pronti a lanciarsi di nuovo nel mondo virtuale.

Le migliori offerte dei videogames “antichi”

La lista dei vari giochi del passato che vogliamo indicarvi in questa sezione è ampia. La scelta mette di fronte all’utente dei prodotti molto interessanti che partono anche dai primi anni del nuovo millennio, a basso costo.

Chi non vorrebbe tuffarsi nel lontano 2004 e riprovare l’ebrezza di giocare a Half Life 2? Oppure ecco un gioco d’avventura e d’azione datato 2010 come Mas Effect 2. Da non scartare e prendere anche in seria considerazione anche giochi del calibro come Tomb Raider, l’archeologa che si lancia in mille avventure e Grand Theft Auto V (Gta 5 per i più esperti). La scelta può essere anche di giochi recenti e non troppo distanti da questo “strano” 2020 come Uncharted 4 (datato 2016). Insomma, noi ne abbiamo voluto citarne solo 5, ma la lista dove con un click potrete scaricare il game che preferito e pagarlo a basso prezzo è davvero notevole.

Insomma, per tracciare una conclusione, possiamo dire che questo portale potrà regalarvi un vero e proprio salto nel passato dei videogiochi per tutte le console o il PC e farvi fare un tuffo nel virtuale in un momento complicato della nostra vita, complicata all’improvviso dal Covid-19.