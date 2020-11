Il brand savonese Studiowiki vince la gara del Comune di Modena per la promozione e la ripresa dell’attrattività turistica

Studiowiki, agenzia di comunicazione associata UNA e specializzata in destination design, si è aggiudicata la gara indetta dal Comune di Modena per affidare un servizio di progettazione e realizzazione di un piano di marketing digitale per la promozione e la ripresa dell'attrattività turistica della città e del suo territorio.

La richiesta del Comune di Modena era orientata alla ricerca di strategie e linguaggi comunicativi diversificati in base all'evolversi delle opportunità di fruizione turistica conseguenti alle fasi post emergenziali, graduando nel tempo azioni e tipologie di strumenti in relazione al progressivo ritorno alla mobilità turistica e di visita.

Studiowiki ha presentato un progetto integrato che prevede senza soluzione di continuità azioni di impianto strategico, impianto creativo e azioni di PR/ufficio stampa.

I lavori sono stati avviati, le attività sono in fase di progettazione con una costante attività di tourism intelligence sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria.