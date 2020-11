Sartoria Sanvenero, dove la tradizione sposa la modernità

Ritorno al passato o nuova via? Quando si pensa all’attività sartoriale si possono generare molti dubbi nei non avvezzi. Ci troviamo di fronte ad un tipo di attività fortemente legata alla tradizione ma a cui non siamo particolarmente abituati, nonostante un gran numero di persone si stiano (nuovamente) avvicinando alle botteghe che lavorano i tessuti su misura. Quello che da alcuni è visto come un retaggio antico, è in realtà un settore che spinge molto sull’innovazione al servizio della persona.

Nell’epoca della produzione industriale globalizzata in larga scala, le botteghe sartoriali si muovono nella direzione opposta: idee personali, legate alle necessità specifiche di ogni individuo. Ce lo hanno spiegato molto bene i giovani gestori della sartoria Sanvenero a Savona, antica bottega nel cuore della città, sicuri dell’importanza della loro attività.

Nata come rivendita dei tessuti nel 1880 si è lentamente trasformata in un punto di riferimento per la creazione di abiti su misura. Tessuti selezionati solo tra i migliori, grazie all’expertise ultra-centenario della bottega, in cui è presente uno staff giovane vicino ai trend contemporanei. Una realtà che ha trasformato l’abito sartoriale da un semplice vezzo ad un pezzo unico che distingue la persona dalla massa. Il trionfo della particolarità sulla produzione standardizzata.

L’accesso all’Atelier è garantito rigorosamente solo dopo aver preso appuntamento: una scelta non solo dettata dalla situazione di emergenza, ma vero leitmotiv dell’attività da sempre, per garantire un’esperienza davvero “su misura”. Una volta entrati ci si fa strada tra centinaia di tessuti selezionati tra i migliori disponibili. Un numero infinito di possibili combinazioni, colori e materiali con un solo denominatore comune: mostrare la propria identità indossando un capo unico ed irripetibile.

Fare una scelta sartoriale non è più esclusivamente porre l’accento sul proprio status, è un’opzione più complessa che rappresenta anche un grosso valore ecologico-ambientale. Sì, perché la scelta sartoriale è una scelta qualitativa che si basa su materiali resistenti nel tempo e che quindi riduce gli sprechi. Sprechi che non diminuiscono solo grazie alla qualità dei tessuti, ma anche grazie ai servizi accessori. Un abito fatto a mano vuole avere la presunzione di durare per sempre e lo può fare grazie alla cura e alla manutenzione effettuata dai sarti dell’atelier, sempre pronti ad aggiustare le misure ed effettuare eventuali riparazioni.

Resistenza, ma anche personalizzazione, sia nel primo disegno, sia nella possibilità di modificare i particolari. Mentre i ragazzi ci mostrano i vari tessuti disponibili, pongono subito l’accento su quanto un abito non sia solo il suo tessuto ma anche, ad esempio, bottoni e fodere, scelti da una selezione adatta a uomini di diverse età e caratteri.

All’abito Sanvenero si affiancano anche accessori: bretelle, gemelli, sciarpe e calzini, tutto seguendo il fil rouge dell’identità personale. Abito, camicia ed accessori generano un total look di grande stile per l’uomo ricercato ed attento.

La selezione autunno/inverno di Sanvenero è tutta da scoprire prenotando un appuntamento in Atelier ed è un’esperienza che ci sentiamo di consigliare. Lasciate da parte i dubbi e addentratevi tra i consigli e le ispirazioni che gli abili fashion advisor del laboratorio di Savona vi sapranno dare e scoprite tutte le novità di un mondo che, nonostante il retaggio tradizionale, vi saprà anche stupire con soluzioni audaci e moderne. Moderno è anche l’approccio del brand Sanvenero che ha deciso di abbracciare non solo i filati più tecnologici ma anche le vie del web. Oltre agli atelier, presenti sia nella città ligure che a Milano, Sanvenero dispone di uno shop online con alcune soluzioni preconfezionate ma create in tirature limitate, pensate per essere una selezione efficiente ma dalle qualità indiscutibili per adattarsi a diversi tipi di pubblico. avvicinarsi ad un pubblico più ampio.

Abbracciare nuove modalità di vendita vuol dire anche spingere il settore su nuovi binari e proporre soluzioni che non sono tipiche del mondo sartoriale. Promozioni come quella attiva in questo momento, ad esempio, sul terzetto di camicie: vengono proposte a 190€ invece che il prezzo completo, che solitamente si assesta intorno agli 80€ a pezzo. Per completare l’offerta, sul sito sono disponibili anche mascherine in tessuto da coordinare con il proprio abito.