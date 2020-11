"Barolo Chinato Cocchi": un locale storico di Savona rinasce sotto una nuova veste

Riapre il caffè storico "Barolo Chinato Cocchi" di via Paleocapa angolo via Pia in Savona. Caffè storico in quanto porta il nome della prestigiosa casa di vini, spumanti e vermouth Cocchi, che iniziò ad operare nel 1891 ad Asti, per poi espandere le sue vinerie in Piemonte e Liguria.

A Savona iniziò l'attività nel 1912 nel medesimo locale dove tuttora si trova, e dove converge anche un'altra casa di lunga tradizione: la torrefazione Minuto Caffè di Savona. Specchio della Savona tradizionale, dunque, ma non solo, in quanto riproporrà la miscelazione futurista, come già negli anni d'oro di questo movimento novecentesco.

La gestione dello storico locale è affidata all'esperienza in entrambi i campi, della caffetteria e della miscelazione di cocktail, futuristi e attuali, dello chef Rodolfo Pellifroni e del bartender Ivan Fruscio, per offrire un servizio impeccabile, nello stile delle due Case, Cocchi e Minuto.

Questa riapertura vuole essere anche un segno di speranza nel futuro, forte del ricordo di tempi ben più bui, superati con ottimismo e determinazione.

La riapertura avverrà a partire da domenica 8 novembre. L'orario di apertura sarà dalle 7 del mattino alle 18.