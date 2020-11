Sul web la seconda parte di "Ceramica Viva: gli Artisti"

Da venerdì 6 novembre viene diffusa sul web e tra i social, a cura e con il patrocinio dei Comuni di Albissola Marina, Celle Ligure, Savona, Vado Ligure, dell'Associazione Ceramisti di Albisola ed in collaborazione con il Comune di Albisola Superiore, la seconda parte del filmato “Ceramica Viva: gli Artisti”, realizzata, come la precedente, da Federico Marzinot e da Paolo Pastorino, dedicata a trentacinque artisti attivi in ceramica presso manifatture o con proprio atelier ad Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Valleggia-Quiliano, Noli, ad artisti di Savona e di Vado Ligure oggi attivi, rispettivamente, in Toscana ed a Milano, ed al “Presepe degli Abissi delle Albisole”, composto da statue in ceramica, a grandezza naturale, modellate da alcuni degli artisti sopra proposti, cotte presso manifatture ceramiche di Albisola e di Savona, calate in mare ad Albisola l'8 dicembre dello scorso anno.

La seconda parte di “Ceramica Viva: gli Artisti” fa seguito a quella diffusa sul web e tra i social dal 23 luglio scorso e di cui sono protagonisti quarantatre artisti attivi, a loro volta, a Celle Ligure, Sassello, Albisola Superiore. Entrambi i filmati fanno parte del Progetto “Ceramica Viva”, ideato dallo studioso Federico Marzinot per promuovere la ceramica nell'attuale congiuntura, in atto con la collaborazione tecnica e grafica dell'artista Paolo Pastorino, avviato, con il patrocinio degli enti sopra citati, il 13 giugno scorso, festa di Sant'Antonio da Padova, patrono dei ceramisti italiani, con la diffusione sul web e tra i social d'un filmato sulla figura e l'attività di fabbriche ceramiche di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Sassello, Savona.

A “Ceramica Viva: gli Artisti” seguiranno filmati di foto e testi, sempre a cura di Marzinot e Pastorino, per la diffusione sul web e tra i social, dedicati, rispettivamente, a chi nella provincia di Savona realizza ceramica secondo i dettami del design, alla proposta della ceramica da parte di musei, di gallerie d'arte e di associazioni culturali presenti nella provincia di Savona, alla figura ed all'opera di protagonisti della ceramica ligure dei secoli passati e, infine, ad un omaggio a ceramisti e ad artisti della ceramica attivi nei territori di Genova e di Savona scomparsi nel periodo 2000-2020.