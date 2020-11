L'oroscopo di Corinne dal 6 al 13 novembre

ARIETE: sarete tentati dal dirne quattro ad un irriguardoso personaggio ma non converrà almeno finché uno spinoso contesto non si sarà definito… Statevene quindi ad aspettare che gli eventi maturino e comportatevi lealmente nei riguardi di chi per voi ha sempre avuto mille attenzioni… Miele e fiele condiranno il piatto degli affetti, della passione, delle relazioni, trascinandovi in un turbinio di sensazioni… Un vecchietto preoccuperà, una notizia sbalordirà e una questione materiale impensierirà.

TORO: scocciati, stressati, stufi di lottare contro i mulini a vento, trattare con citrulli o ricevere schiaffi morali, vorreste andarvene in mezzo agli zulù! Non essendo ciò fattibile, pigliate la vita con un minimo di filosofia, fate, nel limite del possibile, i vostri interessi, coltivate soltanto chi vi ama e rispedite al mittente invidie, cattiverie e falsità. Uno spizzico di ansia colpirà a tradimento ma poi usando il buon senso e le dovute precauzioni contro la pandemia aleggiante non vi capiterà niente.

GEMELLI: ma saranno gli astri sfuggenti, l’ombra del virus galoppante o un contesto inappagante a rendervi insofferenti? Forse tutto quanto… fatto sta che camminerete sui carboni ardenti in attesa di certezze che, al presente, sembrano vacillare… Il lato materiale serberà delle incognite, quello privato dei guizzi di confusione e la salute andrà incontro a degli scossoni ma poiché la prevenzione è sempre la miglior terapia attenetevi scrupolosamente alla tutela del corpo e della mente.

CANCRO: malgrado la pazienza non sia il vostro forte sappiate che dovrete portarne parecchia … specie nel trattare con brocchi di prima qualità o arroganti cronici … Sotto le grinfie di Saturno sembrerebbe quasi impossibile vedere un po’ di luce nello squallore del presente ma grazie alla tenacia ce la farete dando scatto matto a tal burbero pianeta … Disguidi tra le pareti domestiche o con specifiche istituzioni causa un sistema mal funzionante. Novelle da lontano e scoperta allibente.

LEONE: tenderete a crearvi patemi, ingigantire intoppi e problemi, mal interpretare propositi o intenzioni, alimentando così una serie di malintesi o dichiarandovi palesemente offesi! In concomitanza, la ruffianeria di chi la dignità non sa che cosa sia, strabilierà: fatevi valere partendo dal presupposto che a “lavar la crapa agli asini” si sprecano solo acqua e sapone, spronate una donna insicura e allontanatene una posteriore saccente ed indisponente! Corrucci domestici.

VERGINE: al di là di ogni sembianza, facciata ed umore non siete sereni: qualcosa turba, appanna le idee e i sentimenti rendendo ostico vedere cose e persone nell’equa dimensione. Anche l’energia scarseggia al punto di stancarvi facilmente, sbuffare ad intermittenza, avvertire il peso di una situazione semi insostenibile, ricascare tra le braccia di una velata paura ma cercate di resistere in quanto ogni pedina tornerà al suo posto: basta soltanto saper aspettare. Titubanze in amore.

BILANCIA: fate spazio alle cose semplici e genuine, guardando maggiormente all’interiorità delle persone che non alla superficiale esteriorità: non ve ne pentirete e nel labirinto della solitudine non vi perderete … Oltretutto succederanno dei fatterelli assai strani oppure vi toccherà prorogare una visita od appuntamento ai cosiddetti “tempi migliori” anche perché adesso non è il momento di frequentare ambienti dove l’aria è impregnata di microbi purtroppo ben rinomati!

SCORPIONE: dopo aver testato che nulla pesa più di una crapa vuota dovreste imparare a infurbirvi e pensare a costruire qualcosa di edificante al di là di ottusi cronici e di un’annata un piuttosto sfigata. Un tipo tesserà reti di menzogna con lo scopo di ottenere ciò che gli negate: starà a voi dargli il benservito e proseguire per la vostra viuzza. Imprevisti in ambito materiale o professionale. Per favorire il benessere siate parchi nel mangiare, e non incavolatevi. Auguri speciali in arrivo.

SAGITTARIO: fin qui il bisesto 2020 non è stato gaudente e seguitate a tirare la carretta portando il peso di un problema sospeso a mezz’aria … Forza e coraggio, in lassi temporali non lontanissimi, vedrete più chiaro in voi stessi, in chi vi attornia e un supplizio concederà armistizio. Se supponete di essere circondati da stupidi e poveri di spirito cosa aspettate ad allontanarli buttando via scrupoli soffocanti? Un’esatta percezione inoltre vi porterà sulla via della verità. Consigliabile giocare al Lotto.

CAPRICORNO: incognite e paturnie vanno e vengono, lasciandovi naufraghi di molteplici interrogativi… Gli effetti del Saturno si fanno ancora sentire rendendovi nervosetti, permalosetti, alle prese con situazioni stagnanti, pensieri vaganti e la voglia di inquadrare un settore che, pur standovi a cuore, non sta dando gli effetti desiderati. Si prospetta un inverno alquanto duretto quindi non abbassate la guardia, abbondate in vitamine e lavatevi spesso le mani.

ACQUARIO: ma quanto baccano per un un commento errato o un pettegolezzo infondato … Ma il torto non sta mai da una parte sola e bisognerebbe sempre ascoltare le due campane prima di dare in escandescenze: rammentatelo a chi sputa sentenze o si crede onnipotente … Occhio a ciò che mangiate: potrebbe rimanervi sullo stomaco … proprio come certi abietti soggetti… Pomeriggi o serate serbanti fatti eclatanti e gente da appoggiare in un momento critico.

PESCI: salvare il salvabile non è impresa semplice, specie se trattasi di quattrini, mansioni, questioni personali o, se mal appaiati, di un legame talmente stanco dal tribolare a stare in piedi … In una discussione o precisazione fatevi valere perché c’è chi vorrebbe farvi passar da allocchi, tutelatevi fisicamente e non date nulla di scontato! Chi attua individualmente si ribellerà contro normative penalizzanti. Corrucci per bambini od anzianotti a cui fare un sacco di raccomandazioni!