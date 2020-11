Garibaldi (Pd), Pastorino (Linea Condivisa), Sansa (Lista Sansa) e Tosi (M5S): "Dati Covid in Liguria, qual è la situazione?"

"Da tempo come opposizione chiediamo alla Regione di investire sul tracciamento, con personale e tecnologie; chiediamo di rendere pubblici e accessibili i dati del contagio, in forme più puntuali e territoriali e non solo aggregandoli sulla base dei laboratori di riferimento. Ne va della nostra capacità di leggere e prevedere come sarà l'epidemia. 'Sfuggire' dai dati reali non serve a nessuno. Meglio quindi provvedere prima, attuare tutte le misure necessarie per affrontare insieme il Covid. Così eviteremo errori e/o sottovalutazioni, per non vanificare gli sforzi che la collettività, e il nostro sistema sanitario, stanno facendo per contenere il virus" concludono infine Garibaldi, Pastorino, Sansa e Tosi.