Savona, il sindaco: "Flussi di traffico dalle regioni del Nord Italia non intensificati"

Comitato ordine pubblico e sicurezza: il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio commenta la riunione di questa mattina in Prefettura.

Spiega il Primo cittadino della Città della Torretta: "Nel corso del Comitato ordine pubblico e sicurezza, svoltosi questa mattina in Prefettura, abbiamo appreso come al momento i flussi di traffico in autostrada provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte non si siano intensificati.

Desideriamo lanciare, inoltre, un nuovo appello a tutti i Cittadini affinché seguano le disposizioni del Dpcm, fra cui il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine: solo in questo modo potremo restare in zona gialla tutelando sia la salute sia le attività economiche".