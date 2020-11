Lions Club consegna prodotti igienizzanti alle scuole di Spotorno e Noli (FOTO)

In tempi di Covid il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, come altri del resto, non potendo fare azioni pubbliche, convegni o altro si è interrogato sulle debolezze del sistema e dopo aver dato la sua disponibilità anche in precedenti occasioni per venire incontro ai giovani, agli anziani e ai non vedenti, ha pensato in questo momento a una delle tre indicazioni degli esperti: la pulizia e la disinfezione delle mani.

"Nella giornata che solitamente dedichiamo all'Unità Nazionale e alle forze armate partecipando come le altre Associazioni e Istituzioni alle Cerimonie pubbliche, il Lions Club ha invece pensato di fare visita, ovviamente concordata con la Direzione scolastica, alla scuola media" spiegano dal Lions Club.

Antonio Rovere, presidente responsabile dei soci e Officer Distrettuale e Giampaolo Calvi, presidente di questo anno sociale e socio fondatore del Club, hanno consegnato nella mani della vice presidente, professoressa Stefania Demartini, oltre 140 dispositivi individuali di protezione a base alcolica per la disinfezione delle mani da consegnare a ciascun alunno della scuola spotornese e della sezione staccata di Noli.

"Sarebbe stato molto bello farlo contattando direttamente gli alunni per spiegare le finalità dell'iniziativa, ma ci è sembrato più prudente lasciare che questo fosse fatto dagli insegnanti coinvolgendo l'emotività e non solo la parte razionale dei giovani - spiegano dal Lions Club - Auspicando che tale azione, pur piccola e limitata, possa contribuire unitamente all'utilizzo corretto della mascherina e al distanziamento sociale (forse la parte più difficile per i nostri giovani). Comportamenti mirati per la prevenzione del Covid e anche della più banale influenza stagionale. Ci siamo ripromessi di pensare anche ad altre azioni di potenziamento della attività di supporto alla nostra scuola".