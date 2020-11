Covid, il punto della situazione a Cosseria: 19 persone isolate di cui 4 positive

Situazione Covid-19 sul territorio comunale di Cosseria: sono 19 le persone in isolamento. Di queste 4 sono positive, una negativa e 14 in attesa sia di fare il tampone, sia del risultato. Cosi il sindaco Roberto Molinaro fa il punto della situazione.

"Da oggi fino al 16 novembre compreso, la classe prima della Primaria e l'insegnante saranno in isolamento con didattica a distanza per un positivo accertato nella sezione" spiega il primo cittadino.

"Al momento nessuna persona è ricoverata. In caso di sintomi legati al Covid è opportuno contattare il medico, oppure il 112. In caso di non risposta, esorto la cittadinanza nel chiamarmi. A qualsiasi ora".

"Poi un appello che se disatteso potrebbe tramutarsi in denunce: chi si trova in stato di isolamento non deve uscire se non per effettuare il tampone o per grave stato di pericolo dell'abitazione (terremoto, incendio ecc). Questo è fondamentale per salvaguardare l'incolumità dei vicini e delle persone che si incontra. La non osservanza a questa elementare disposizione comporta contravvenzioni salate e la segnalazione all'autorità giudiziaria" conclude il sindaco Molinaro.